Cristiano Ronaldo eleito melhor jogador do mês na Arábia Saudita

? 5 goals

? 2 assists



#RoshnSaudiLeague Player of the Month for August is @Cristiano! #yallaRSL pic.twitter.com/hHBcswZEEA — Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 31, 2023

Cristiano Ronaldo foi esta quinta-feira eleito o melhor jogador do mês de agosto da Liga saudita. O craque português do Al Nassr foi distinguido com o prémio depois de ter apontado durante o último mês cinco golos e duas assistências, somando performances importantes para os resultados da equipa orientada pelo também português Luís Castro, que leva duas vitórias consecutivas no campeonato.