Cristiano Ronaldo entre os candidatos a melhor golo da 16.ª jornada da Liga saudita

Cristiano Ronaldo surge este domingo entre os candidatos a melhor golo da 16.ª jornada do campeonato saudita. Em votação está o primeiro golo do craque internacional português de 38 anos na goleada do Al Nassr - em que assinou um póquer - frente ao Al Wehda, por 4-0, um remate cruzado rasteiro de pé esquerdo.

Entre os nomeados estão ainda Nawaf Al-Saadi, avançado saudita de 22 anos do Abha, com o grande golo apontado na derrota (1-3) diante do Al Raed e Romarinho, experiente ponta de lança do Al-Ittihad, na goleada (5-0) sobre o Al Adalah.