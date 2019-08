Cristiano Ronaldo entre os três candidatos a jogador do ano da UEFA

Cristiano Ronaldo faz parte da lista final de três nomeados ao prémio de melhor Jogador da UEFA em 2018/2019, revelou esta quinta-feira o organismo que rege o futebol europeu. Os outros dois nomes que concorrem com CR7 são Lionel Messi e Virgil van Dijk.O vencedor será anunciado a 29 de agosto, durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, altura em que também serão divulgados os vencedores do prémio de Jogadora do Ano da UEFA na época passada e os melhores por posição na transata edição da Champions.De resto, a UEFA divulgou já o4.º Alisson (Liverpool/Brasil) – 57 pontos5.º Sadio Mané (Liverpool/Senegal) – 516.º Mohamed Salah (Liverpool/Egito) – 497.º Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid/Bélgica) – 388.º Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus/Holanda) – 278.º Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona/Holanda) – 2710.º Raheem Sterling (Manchester City/Inglaterra) – 12