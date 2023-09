Cristiano Ronaldo envia mensagem às vítimas do sismo em Marrocos

Cristiano Ronaldo deixou no último sábado (ontem) uma mensagem a todos aqueles que perderam os seus entes queridos no sismo que recentemente abalou Marrocos e que já fez mais de 2000 mortos, segundo os números avançados pelas Nações Unidas (ONU). "As minhas profundas e mais sinceras condolências a todas as famílias e amigos de todos aqueles que perderam as suas vidas no terramoto em Marrocos. Envio os meus sentimentos a todos os marroquinos neste momento difícil", escreveu o avançado internacional português, através dos 'stories' da sua página oficial do Instagram.