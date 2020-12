Cristiano Ronaldo reagiu esta manhã à pesada derrota da Juventus na receção à Fiorentina. O internacional português deixou uma mensagem através do Instagram, admitindo que a equipa de Turim precisa de melhorar muito em termos exibicionais. O craque acredita que paragem poderá ajudar a equipa e pede aos adeptos que acreditem.





"Ontem, com um mau desempenho e um resultado longe do aceitável, fechamos os nossos jogos em 2020, um ano especial em muitos aspectos. Estádios vazios, protocolos Covid, jogos adiados, longas paragens e um calendário muito apertado. Mas isso não é desculpa para nada. Temos que dar para jogar melhor e vencer de forma mais consistente. Somos a Juventus! E simplesmente não podemos aceitar nada menos do que excelência em campo! Espero que esta breve paralisação nos ajude a voltar mais fortes e unidos do que nunca, pois a temporada ainda está longe do fim e no final acreditamos que iremos, mais uma vez, comemorar com nosso tiffosi. Acreditem em nós, confiem na nossa equipa tanto quanto nós confiamos em vocês! Fino Alla Fine!", escreveu CR7.