Cristiano Ronaldo: «Estamos confiantes e podemos sonhar em ganhar algo importante»

Cristiano Ronaldo cumpriu este domingo o 100.º jogo oficial pela Juventus e voltou a fazer o que melhor sabe: marcar e ser decisivo. O avançado português cobrou dois penáltis de forma irrepreensível e bisou no triunfo (1-3) da Vecchia Signora na casa do Génova, dois golos que colocam CR7 no topo dos artilheiros da Serie A, com 10 remates certeiros, a par de Ibrahimovic.





No final do encontro, Cristiano Ronaldo mostrou-se feliz pelo número redondo alcançado ao serviço da Juventus, mas destacou o facto de a equipa ter ganho. "O objetivo é sempre vencer. Foi um jogo difícil, estou contente por ter atingido este objetivo pessoal, mas feliz porque conquistámos os três pontos e isso é o mais importante", afirmou o português, em declarações à Sky Sport.Ronaldo admitiu que a vitória categórica (0-3) a meio da semana em Barcelona, para a Liga dos Campeões, moralizou a equipa. "Foi muito importante, porque vencer uma equipa como aquela no seu próprio estádio deu-nos confiança e hoje provámos isso. Depois dos jogos da Champions normalmente é muito difícil, estamos mais cansados e temos sempre que mudar a nossa mentalidade em relação aos jogos europeus", sustentou Ronaldo.O português acredita que a Juventus pode conquistar o campeonato e Liga dos Campeões. "Todos os anos o objetivo da Juventus é vencer o Scudetto e a Champions. Estamos confiantes e podemos sonhar em ganhar algo importante", concluiu.