Cristiano Ronaldo esteve muito perto de jogar no Liverpool antes de ir para o Man. United

Gérard Houllier, antigo treinador do Liverpool, revelou que Cristiano Ronaldo esteve muito perto de ser jogador dos reds antes de se transferir do Sporting para o Manchester United, em 2002.





"O português ia ser contratado por 4 milhões de euros, mas o que nos preocupava é que teríamos de pagar-lhe mais do que pagávamos a Michael Owen, Bola de Ouro em 2001", afirmou o antigo técnico ao ‘The Sun’.As exigências económicas de Cristiano Ronaldo terão deitado por terra a operação, que se poderia ter revelado uma verdadeira pechincha para o Liverpool."Havia uma política salarial no Liverpool e Michael Owen tinha acabado de ganhar a Bola de Ouro. Não podíamos dar a um jovem de 17 anos um salário mais alto do que o dele", acrescenta Gérard Houllier, revelando ainda que também Ricardo Quaresma esteve no radar do Liverpool."Em 2002, o ano em que estive doente, decidimos contratar o Ronaldo e o Quaresma. Eles tinham vencido o torneio de Toulon por Portugal e eram muito bons nas alas", conclui.