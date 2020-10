Cristiano Ronaldo esteve perto de reforçar o Liverpool por... 4 milhões de libras

Phil Thompson, antigo jogador e treinador-adjunto do Liverpool, revelou esta quarta-feira, em declarações ao 'The Athletic', que os reds estiveram muito perto de contratar Cristiano Ronaldo ao Sporting por... 4 milhões de libras (cerca de 4.3M€) após um jantar em Portugal com um empresário de jogadores.

"Ainda me lembro das palavras exatas do Tony [Henry]. Foi tudo muito tranquilo e simples. 'São quatro milhões de libras e podem ser pagos durante os quatro anos do contrato, ou seja, um milhão por ano', disse-me", começou por revelar o ex-internacional inglês.

Phil Thomson afirmou ainda que os reds estavam com esperanças de fechar a contratação do craque português, uma vez que faltava apenas acordar os termos pessoais do jogador que teria, alegadamente, um contrato com a duração de quatro temporadas. Mas tudo mudou de um momento para o outro... com a oficialização de CR7 no United.

"Numa terça-feira de manhã, eu e Gerard Houllier [treinador do Liverpool na altura] estávamos a tomar um pequeno-almoço no centro de treinos e recebemos um alerta da 'Sky Sports': 'Manchester United contrata Cristiano Ronaldo por 12.2 milhões de libras'. Quase que nos engasgámos com a comida. Lembro-me que o Gerard deu um salto e disse: 'Mas que raio está a acontecer?'", confessou.