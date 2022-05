Cristiano Ronaldo exibe relógio avaliado em mais de um milhão de dólares

Cada foto que Cristiano Ronaldo partilha nas redes sociais é escrutinada ao detalhe e há uma imagem relativamente recente no Instagram, onde o craque português do Manchester United surge ao lado dos amigos Miguel Paixão e José Semedo, que chamou a atenção por um valioso pormenor.Trata-se de um relógio, mais um na luxuosa coleção que o capitão da seleção portuguesa detém, uma peça que, segundo o 'Mundo Deportivo', está avaliada em um milhão de dólares, cerca de 960 mil euros.O relógio é um Jacob & Company com mostrador retangular e caixa em aço inoxidável. Tem 232 diamantes e 109 safiras pretas. Este relógio é inspirado no Bugatti Chiron, o último carro que CR7 comprou.Está personalizado com as iniciais CR7 e de lado tem o logótipo da Bugatti. O interior reproduz, ao detalhe, o motor W16 do Bugatti Chiron...