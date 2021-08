Cristiano Ronaldo expande negócio de implantes capilares em Espanha

A revista 'Forbes', citada pela imprensa espanhola, avança que Cristiano Ronaldo decidiu abrir uma nova clínica de implantes capilares em Espanha, agora em Mabella.





A primeira no país vizinho foi inaugurada em 2019, em Madrid, e com esta na Costa del Sol serão já 10 as clínicas de CR7 em todo o Mundo.O novo estabelecimento terá 4 mil metros quadrados e ficará localizado na urbanização de Lomas del Río Verde. Contará com 100 profissionais e as instalações terão 15 salas cirúrgicas, salas de tratamento, de consultas e consultórios médicos.