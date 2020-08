Cristiano Ronaldo falha último jogo da Juventus na Serie A e 'entrega' Bota de Ouro a Immobile

Cristiano Ronaldo está fora da convocatória da Juventus para o duelo deste sábado com a Roma, da 38.ª e última jornada da Serie A, e com isso deixa o prémio de melhor marcador da Serie A e também a Bota de Ouro europeia para Ciro Immobile, da Lazio.





Na antevisão à partida desta noite, frente à equipa orientada por Paulo Fonseca, o técnico da Juve, Maurizio Sarri, havia admitido uma possível poupança de CR7 , até porque na próxima sexta-feira a Juve recebe o Lyon na na 2.ª mão dos oitavos-de-final da Champions.Cristiano Ronaldo partiria para este derradeiro jogo da Serie A com 31 golos, menos 4 do que Imobbile, que desta forma garante automaticamente o estatuto de goleador máximo da liga italiana e dos campeonatos europeus, a Bota de Ouro. Mesmo que fique em branco diante do Nápoles - e nem precisa de jogar -, nenhum outro jogador poderá igualar ou superar o registo do avançado italiano da Lazio, que conquista a Bota de Ouro pela 1.ª vez na carreira e é pela 3.ª vez o melhor marcador da Serie A.Cristiano Ronaldo vai, assim, ficar no 3.º lugar da Bota de Ouro, superado por Lewandowski (Bayern Munique), que apontou 34 tentos na Bundesliga.