Cristiano Ronaldo: «Feliz por marcar e ajudar a equipa a conquistar três pontos importantes»

Cristiano Ronaldo regressou esta quinta-feira aos golos (com estreia absoluta a marcar em jogos da Liga Europa) no triunfo por 2-0 sobre o Sheriff Tiraspol, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da prova europeia. Em mensagem publicada nas redes sociais, o craque português, que voltou a ser titular na frente de ataque dos red devils, mostrou-se satisfeito pelo resultado conseguido na deslocação à Moldávia e, claro está, pelo reencontro com os golos. "Feliz por marcar e ajudar a equipa a conquistar três pontos importantes. Muito bem, companheiros", escreveu.





Happy to score and help the team win! 3 important points!

Well done lads pic.twitter.com/Gb7mTJcqqd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 15, 2022

Também Bruno Fernandes recorreu às redes sociais para parabenizar os colegas de equipa e agradecer aos adeptos ingleses presentes no estádio do Sheriff. "Espetáculo! Obrigado a todos os adeptos do Manchester United na Moldávia. Satisfeito por conseguirmos este resultado para vocês", pode ler-se.Diogo Dalot também se mostrou presente nas redes sociais. "Reação importante depois do resultado da última semana", atirou.