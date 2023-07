Cristiano Ronaldo: «Feliz por marcar e por estarmos no topo do grupo»

Cristiano Ronaldo estreou-se a marcar de forma oficial na temporada 2023/24 ao apontar um dos quatro golos do Al Nassr no triunfo (4-1) sobre o Monastir, da Tunísia, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça dos Clubes Campeões Árabes.

Em mensagem nas redes sociais, o capitão do clube saudita não escondeu a satisfação por ter contribuído para o triunfo da equipa. "Feliz por marcar e por estarmos no topo do grupo", escreveu o craque português que com este golo já leva 22 temporadas consecutivas a marcar.