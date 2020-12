Cristiano Ronaldo fez o 100.º jogo pela Juventus e já tem novo objetivo: «Adivinhem lá»

Cristiano Ronaldo realizou este domingo o 100.º jogo oficial pela Juventus, coroando o registo com um bis na vitória sobre o Génova, por 3-1. Cumprida esta marca, o internacional português já tem novos objetivos em mente, que fez questão de revelar.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"Que melhor forma de celebrar o meu centésimo jogo pela Juventus do que marcar mais dois golos? Estou muito orgulhoso por ter chegado a esta marca com esta camisola, mas adivinhem lá: já tenho na minha cabeça a intenção de chegar aos 100 golos pela Juventus, assim como todos os títulos no final desta época. Vamos lá, rapazes!", disse CR7 no Instagram após o encontro.Ronaldo faturou hoje duas vezes, ambas de penálti, e já leva 10 golos só na Serie A.