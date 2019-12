Cristiano Ronaldo: «Fortes e unidos até ao fim»

Cristiano Ronaldo marcou mas a Juventus de Maurizio Sarri perdeu a invencibilidade e... a oportunidade de ultrapassar o Inter e subir ao topo da Serie A. O culpado foi a Lazio, que bateu a vecchia signora (3-1) no Olímpico de Roma, algo que, a contar para o campeonato, não acontecia desde 6 de dezembro de 2003. Já este domingo, CR7 deixou uma mensagem no Instagram com uma imagem de vários jogadores abraçados: "Fortes e unidos até ao fim».O jogo começou por sorrir à Juventus. Ronaldo (25’) finalizou na pequena área, dando o melhor seguimento ao centro na direita de Bentancur. Foi o sétimo tiro certeiro de CR7 nesta edição da prova. Luiz Felipe (45’+1) nivelou a balança, através de um cabeceamento na área. A situação piorou para o lado da Juventus quando Cuadrado (69’) foi expulso, através do recurso ao VAR, por abalroar Lazzari. Milinkovic-Savic (74’) e Caicedo (90’+5) consumaram a reviravolta. Apontado após um veloz contragolpe, o golo do ex-Sporting teve início numa bola perdida por Cristiano. A derrota podia ter sido mais pesada, mas Immobile (79’) foi incapaz de converter o penálti e... a recarga.Sarri perdeu a invencibilidade esta época e a Juve somou o segundo jogo seguido sem vencer (1E e 1D) na Serie A. "Enquanto estivemos em igualdade numérica realizámos uma boa exibição. Crescemos como equipa. A expulsão condicionou-nos. O árbitro devia ter mostrado amarelo a Cuadrado. Não era uma clara ocasião de golo, pois Lazzari estava a 40 metros da baliza e numa posição lateral. "O scudetto? Será uma luta a três entre nós, o Inter e a Lazio", vincou o técnico da Juventus.