Cristiano Ronaldo: «Gostaria de ser dono de um clube»

Um dia depois de Benzema ter sido oficializado no Al Ittihad , de Nuno Espírito Santo, Cristiano Ronaldo abordou a saída do avançado francês do Real Madrid, reforçando que se trata de uma questão de tempo até a Liga saudita atrair alguns dos melhores jogadores do futebol mundial, cenário que está a acontecer a um ritmo cada vez mais acelerado."Eu já sabia que ir para a Arábia Saudita ia 'abrir a caixa'. Não me enganei. Tenho a certeza que daqui a dois ou três anos vai ser uma das ligas mais importantes do Mundo. Benzema foi para lá e muitos mais irão. O que queremos é competência. Quando há competência, o mercado sai beneficiado. Que venham os craques todos", referiu o internacional português, à margem de uma conferência de imprensa de apresentação de um novo negócio seu.E acrescentou, frisando que os merengues vão saber compensar a saída do gaulês: "Tenho a certeza que ainda vão ganhar mais Ligas dos Campeões", atirou.Ronaldo assegurou ainda que não descarta ser proprietário de um clube no futuro e falou sobre esta sua 'veia empreendedora': "É algo que já pensei há uns anos. Gostaria mesmo de ser dono de um clube. Sempre fui uma pessoa muito determinada e muito profissional. A saúde não é tudo, mas o tudo também não é nada sem saúde. Já estou no fim da maneira carreira, [mais] dois ou três anos no máximo", concluiu.