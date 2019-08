Cristiano Ronaldo: «Graças a Deus não tenho falta de dinheiro»

Depois dosCristiano Ronaldo fala agora da rivalidade com Lionel Messi em mais um excerto do documentário intitulado 'The Making Of' que a plataforma DAZN divulgou."A diferença entre nós os dois é que eu joguei em vários clubes e ganhei a Liga dos Campeões em clubes diferentes", considerou o internacional português da Juventus. "Fui o melhor marcador da Champions em seis épocas consecutivas. E não há muitos jogadores que tenham ganho cinco Ligas dos Campeões. Identifico-me muito com esta competição."E prossegue: "O Messi é um jogador excelente que será sempre recordado, não apenas pelas Bolas de Ouro que ganhou, mas por ter evoluído - como eu - ano após ano", acrescentou.Aos 34 anos, Ronaldo conta o que ainda o move no futebol. "Acordo todos os dias com a determinação de treinar para alcançar algo mais, não apenas para ganhar dinheiro. Graças a Deus não tenho falta de dinheiro, o que quero é ganhar um lugar na história do futebol."