Cristiano Ronaldo iguala Casillas como futebolista com mais jogos na história da Champions

Cristiano Ronaldo apanhou Iker Casillas no topo da lista dos futebolistas com mais jogos na história da Taça/Liga dos Campeões, chegando às 177 partidas na prova. O internacional português é titular no encontro com o Young Boys, na Suíça.





Como o antigo guarda-redes de Real Madrid e FC Porto já terminou a carreira, CR7 deverá, salvo algum imprevisto, tornar-se, de forma isolada, no jogador com mais partidas de sempre na competição já na próxima jornada, na receção ao Villarreal.Recorde-se que Ronaldo é também o melhor marcador da história da prova, com 136 golos - já faturou hoje.