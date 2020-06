Cristiano Ronaldo 'imita' penteado de Cuadrado e nem Cristina Ferreira resistiu em comentar

Os mais recentes penteados de Cristiano Ronaldo têm sido alvo de escrutínio nas redes sociais. Esta segunda-feira, o avançado português da Juventus voltou 'a fazer das suas' e publicou uma foto ao lado do companheiro de equipa Juan Cuadrado. "O que acham do meu penteado inspirado no meu irmão Panita?", escreveu o craque português na sua página do Instagram.





Ver esta publicação no Instagram What do you think about my look like my brother Panita ?! Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a 29 de Jun, 2020 às 12:00 PDT

A publicação, que conta com mais de 4 milhões de gostos, rapidamente foi alvo de comentários por parte de várias figuras do desporto e não só, como foi o exemplo de Cristina Ferreira, apresentadora de televisão, que não resistiu em 'soltar' uns emojis.