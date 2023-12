Cristiano Ronaldo integrado e pronto para o dérbi de Riade

As dúvidas quanto à recuperação de Cristiano Ronaldo para o dérbi de Riade entre o Al Nassr e o Al Hilal ficaram ontem desfeitas. O craque português, que falhara os treinos anteriores, voltou aos trabalhos com a equipa, treinando sem problemas.





Com 24 golos em 25 jogos esta época pelo clube, CR7 saiu do jogo com o Persepolis, na segunda-feira, com muitas queixas no pescoço, na sequência de um choque com o guardião rival. Mas o hematona que não lhe permitiu treinar com os companheiros nos dias seguintes não o impedirá de estar hoje, às 18 horas, no jogo grande da 15ª ronda da liga saudita.

O conjunto treinado por Luís Castro (34 pontos), que conta também com Otávio, visita o líder Al Hilal (38), de Jorge Jesus e Rúben Neves, e não se pode dar ao luxo de perder. Se isso acontecer, a vantagem de JJ passará para 7 pontos, no que seria um passo de gigante rumo ao título.