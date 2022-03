Cristiano Ronaldo junta-se ao chef mais famoso do Tik Tok: dupla vai abrir restaurante em Londres

View this post on Instagram A post shared by Burak O¨zdemir (@cznburak)

Cristiano Ronaldo continua a apostar forte fora dos relvados e, para lá dos hoteis Pestana CR7, prepara-se também para entrar no mercado dos restaurantes. Na verdade está é uma segunda investida neste mercado, depois do falhado investimento no Zela London, mas agora CR7 conta com um trunfo: o turco Burak Ozdemir, um dos chefs mais conhecidos do mundo, especialmente pela sua presença nas redes sociais - tem mais 57 milhões de seguidores no Tik Tok e 32 milhões no Instagram.Segundo adianta o portal 'Hot Dinners', a dupla irá investir em conjunto na abertura de um restaurante em Londres, que deverá ter a sua inauguração ainda neste ano, previsivelmente em novembro. Não há indicação sobre qual será a especialidade deste espaço, mas o referido portal assume como provável que se trate de mais um restaurante 'Burak Burger'.