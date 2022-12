Cristiano Ronaldo lança empreendimento de luxo na Madeira

No ano em que assinala os 50 anos do grupo, Dionísio Pestana revela, em entrevista ao Negócios, os novos projetos que tem em carteira. Seis anos depois de ter sido lançada a parceria que une o maior grupo hoteleiro do país a Cristiano Ronaldo – que conta com o portefólio de cinco hotéis Pestana CR7 –, Dionísio Pestana vai agora lançar a marca no imobiliário. O primeiro projeto vai nascer na Praia Formosa, no Funchal, e conta com um investimento de "50 milhões" a "50-50". E se resultar, o presidente do grupo Pestana tem no horizonte expandir a marca além-fronteiras, como aconteceu com os hotéis. Leia a entrevista completa no 'Negócios '.