Cristiano Ronaldo “mais forte e motivado”

Após uns dias no Dubai, durante os quais foi distinguido como Jogador do Século nos Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo regressou ao trabalho na Juventus "mais forte e motivado".





"Uma pequena pausa que sempre recordarei pelas melhores razões. Bons tempos e grandes memórias com a família, os amigos e os meus calorosos fãs do Dubai. Mas agora é tempo de voltar ao trabalho! As baterias estão completamente carregadas para que possa regressar mais forte e mais motivado do que nunca de forma a conseguir os objetivos na Juventus, não só em Itália mas também na Europa", escreveu o internacional português nas redes sociais. A Juventus tem o primeiro jogo de 2021 no domingo, frente à Udinese.