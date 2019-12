Cristiano Ronaldo marca e as irmãs reagem: «Dá a resposta no campo a estes babacas»

O (velhinho ) cala os (novinhos ) respeito e respeito por este menino ?? orgulho da minha vida das tão bem as tuas respostas meu mano (herói

As irmãs de Cristiano Ronaldo já reagiram aos golos marcados pelo craque no Juventus-Udinese . O primeiro surgiu logo aos 9 minutos e o segundo aos 37.Katia Aveiro deixou uma mensagem no Instagram dirigida aos que dizem que CR7 "está morto, acabadinho, só marca de penálti, já deu o que tinha a dar". Perante isto, Elma comentou: "Ele dá a resposta no campo a estes babacas".Além deste comentário, Elma Aveiro fez também uma publicação no Instagram. "O (velhinho) cala os (novinhos), respeito e respeito por este menino. Orgulho da minha vida, dás tão bem as tuas respostas meu mano (herói).