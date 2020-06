Cristiano Ronaldo fez mais uma 'vítima' na Serie A

Cristiano Ronaldo apontou um dos golos na vitória da Juventus sobre o Lecce e fez assim mais uma 'vítima' na liga italiana. O craque português nunca tinha marcado ao emblema do sul de Itália e, depois de ter ficado fora das opções de Sarri no duelo (1-1) da primeira volta, a 26 de outubro, CR7 passa a contar com golos marcados a 20 das 21 equipas que já defrontou em duas épocas na Serie A - o Chievo é mesmo a única presa que conseguiu escapar ao português.





Esta época, só o Brescia não sofreu golos do português. Isto porque nos dois jogos entre a Juventus e a formação do norte de Itália CR7 não foi convocado e, naturalmente, não teve hipótese de fazer o gosto ao pé (ou à cabeça). E dificilmente poderá fazê-lo na próxima temporada, uma vez que o Brescia ocupa o 20.º e último lugar do campeonato e está praticamente condenado à descida de divisão.Com o tento apontado esta noite Ronaldo chegou aos 23 golos no campeonato italiano e é o segundo melhor marcador da prova atrás de Ciro Immobile, da Lazio (27).