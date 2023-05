Cristiano Ronaldo na equipa ideal da jornada 28 da Liga saudita

Cristiano Ronaldo surge esta quarta-feira na equipa ideal da jornada 28 da Liga saudita. O avançado português é o terceiro jogador com a nota mais elevada entre os 11 futebolistas que brilharam na última ronda do campeonato (8.4 numa nota que varia entre os 0 e os 10), apenas atrás de Morato (9.2), do Al Khaleej, e de Milan Mijatovic (8.5), guarda-redes do Al Adalh.





Recorde-se que o avançado português marcou o golo que confirmou a vitória (3-2) do Al Nassr sobre o Al Shabab.