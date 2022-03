Cristiano Ronaldo: «Não há Mundial sem Ronaldo? Não há Mundial sem Portugal»

Cristiano Ronaldo foi esta segunda-feira confrontado com a possibilidade de Portugal falhar o Mundial do Qatar, que muito provavelmente será o último que contará com a presença do craque português. Em resposta à pergunta do jornalista da Sport TV, o capitão da Seleção Nacional respondeu: "Não há Mundial sem Ronaldo? Não há Mundial sem Portugal. Aqui não há individualidades. Somos um grupo e, por isso, um são todos."