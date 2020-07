Cristiano Ronaldo não para de fixar recordes: agora bateu um que vigorava desde 1948

Afinal não foram apenas dois recordes que Cristiano Ronaldo bateu esta segunda-feira. Ao bisar no triunfo da Juventus sobre a Lazio por 2-1, o português tornou-se não só no jogador mais rápido a atingir a marca dos 50 golos na Serie A como também no primeiro jogador da história do futebol a apontar pelo menos 50 golos nas três principais ligas europeias: italiana, espanhola e inglesa.





Mas, revela a Marca, Ronaldo bateu também outro recorde que estava em vigor desde… 1948! Com 35 anos e 166 dias, o astro da Juventus tornou-se no jogador mais velho a marcar 30 golos numa temporada nas principais ligas europeias. Um recorde que pertencia a Roonie Rooke, que em 1948 marcou 30 golos com 35 anos e 144 dias.