«Cristiano Ronaldo não pode jogar sempre»

A pensar no ciclo complicado que se aproxima, com cinco jogos em duas semanas, Maurizio Sarri decidiu ontem poupar Cristiano Ronaldo no confronto com o Brescia. E mesmo sem o craque português, a Juventus não encontrou muitos problemas para somar os três pontos. A campeã italiana dominou, somou oportunidades e chegou ao golo aos 38 minutos: Florian Ayé foi expulso e, de livre, Dybala marcou, com uma execução perfeita. Descansa CR7!





Na segunda parte, Cuadrado, que, na ausência de Ronaldo, completou o tridente ofensivo, apontou o 2-0. E, com tudo resolvido, deu-se o grande momento da tarde: Chiellini regressou à competição após ausência de quase seis meses devido a lesão nos ligamentos de um joelho, recebeu a braçadeira de capitão e uma ovação de pé dos adeptos bianconeri. Um belo gesto no regresso da Juventus aos triunfos."Na verdade, Chiellini é que fez a substituição. Virei-me e ele já estava à minha frente com a camisola vestida e a perguntar quando tempo faltava para entrar. Portanto, não pude recusar", contou Sarri, que se tornou o segundo treinador do clube de Turim a ganhar 16 dos primeiros 17 jogos em casa, em todas as competições, depois de Carlo Parola em 1960. "Fizemos o que tínhamos a fazer. Decidimos deixar Ronaldo a descansar, pois ele não pode jogar sempre", acrescentou.