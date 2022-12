«Cristiano Ronaldo não viu a final do Mundial. Não, nem pensar!»

Na opinião do antigo internacional inglês Darren Bent, Cristiano Ronaldo terá ficado devastado com a conquista do Mundial'2022 por parte da Argentina - e também pelo rival de sempre Leo Messi. Na opinião do ex-jogador inglês, agora com 38 anos, CR7 nem sequer terá visto a final do torneio."Deve ter ficado fora de si. Um ganhador em série como o Ronaldo, consigo perceber por que o incomoda ver o Messi ganhar aquele Mundial", começou por dizer o antigo dianteiro ao talkSPORT, avançando depois para uma resposta ainda mais clara quando questionado sobre se acredita que CR7 tenha visto a final de domingo: "Não, nem pensar! Desligou as notificações todas, tudo!"Esta afirmação surgiu na sequência de uma frase de Andy Goldstein, o apresentador do programa, que vai na mesma linha de raciocínio. "Não importa aquilo que Ronaldo faça no resto da sua carreira, o Messi vai ter a medalha de campeão do Mundo que ele não terá".