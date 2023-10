Cristiano Ronaldo nomeado para melhor jogador do mês da Liga saudita

Battling it out for the RSL Player of the Month for September...



Cristiano Ronaldo está nomeado para o prémio de melhor jogador do mês de setembro da Liga saudita.Após já ter arrecadado o prémio no mês anterior, na altura superiorizando-se a Igor Coronado (Al Ittihad), Riyad Mahrez (Al Ahli) e Malcom (Al Hilal), o craque português volta a concorrer para o prémio, desta vez com Mourad Batna, jogador do Al Fateh.No período em análise, o internacional português apontou cinco golos e fez três assistências, contribuindo para as quatro vitórias em outros tantos jogos da sua equipa, o Al Nassr. Já no que diz respeito a Mourad Batna, o marroquino soma as mesmas estatísticas individuais do português (cinco golos e três assistências) em três vitórias e uma derrota.