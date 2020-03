Cristiano Ronaldo: «O nosso melhor está garantido»

Cristiano Ronaldo publicou esta sexta-feira nas redes sociais para demonstrar o empenho nos treinos da Juventus. Numa mensagem no Instagram, o português assegura que a equipa está a trabalhar da melhor forma, apesar dos constrangimentos impostos pela propagação do coronavírus em Itália.





Ver esta publicação no Instagram Our best it's guaranteed #finoallafine #forzajuve Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a 6 de Mar, 2020 às 6:55 PST

"O nosso melhor está garantido", escreveu Ronaldo, quando faltam dois dias para a receção ao Inter Milão.A Itália é o país europeu mais afetado pelo coronavírus, que tem adiado muitos jogos de futebol. Na Juventus, depois do adiamento do jogo com o Milan - que se devia ter jogado na última quarta-feira, para a 2.ª mão das meias-finais da Taça de Itália -, também o encontro com o Bolonha, que estava marcado para domingo, foi adiado, sendo 'substituido' pelo clássico com o Inter, que era suposto ter sido disputado no fim de semana passado. O jogo decisivo, ainda assim, vai ser disputado à porta fechada, como medida de prevenção.