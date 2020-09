Cristiano Ronaldo: o número 'absurdo' de épocas seguidas a marcar e um recorde logo a abrir

Cristiano Ronaldo iniciou 2020/21 da melhor forma. Depois do bis pela Seleção Nacional, o internacional português marcou na estreia da Juventus nesta Serie A, no triunfo (3-0) diante da Sampdoria.





Pelé cada vez mais perto: O que falta a Cristiano Ronaldo para ser o jogador com mais golos na história



E com direito a recorde logo abrir. É que os 10 remates constituem, segundo o site especializado 'Squawka', máximo desta temporada por um só jogador nos cinco principais campeonatos (Itália, França, Inglaterra, Espanha e Alemanha).De resto, esta é a 19.º época seguida de CR7 a marcar. Ou seja, faturou em todas as temporadas da sua carreira. Pode não parecer muito para Ronaldo mas é um sinal de longevidade pouco visto na história do futebol mundial.