Cristiano Ronaldo pode ficar a descansar: «Foi um dos rapazes que mais jogou»

Já com o título entregue à Juve e com a corrida à Bota de Ouro praticamente resolvida - Immobile soma mais quatro golos do que Cristiano Ronaldo -, Sarri admite fazer descansar o craque português no último jogo do campeonato, frente à Roma de Paulo Fonseca.





“Foi um dos rapazes que mais jogou. Há três ou quatro dias, ele sentia-se em condições de jogar, vamos ver como ele está”, disse o técnico.Mudanças vai também fazer Paulo Fonseca, já a pensar no embate da Liga Europa frente ao Sevilha. “O Fuzato e Calafiori vão ter uma oportunidade. Sobre a época? No final faço o balanço sem encontrar desculpas. Agora temos a Juventus e o Sevilha.”