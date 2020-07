Cristiano Ronaldo pode ser hoje campeão italiano

O nono campeonato consecutivo da Juventus e o segundo de Cristiano Ronaldo em Itália está apenas a um pequeno passo. Foi do sofá que os bianconeri viram ontem o Inter empatar (0-0) na receção à Fiorentina, o que permite que a equipa de Turim conquiste hoje mais um título caso triunfe na visita à Udinese. “Falhámos muitas oportunidades. O 2º lugar não é muito para nós, pois é o primeiro dos últimos”, assumiu um desalentado Antonio Conte, técnico do Inter.

Se os comandados de Sarri saírem de Udine com os três pontos, ficam com uma diferença de nove face à Atalanta, 2ª classificada, sendo que a vantagem no confronto direto beneficia os bianconeri. Desta forma, a Juventus pode conquistar o nono título seguido da liga, o que seria algo inédito nas cinco principais ligas europeias.

Sarri destaca CR7

Com a Juve ntus muito perto do título e Ronaldo, Sarri elogiou a boa fase do avançado. “Falei com ele e está em grande forma. Tem energia para recuperar rapidamente e olha para o próximo objetivo”, disse o técnico antes da visita de hoje à Udinese. Além disso, Sarri abordou a dupla CR7-Dybala: “Dificuldades em conjugar? Não é por acaso que somam 51 golos entre eles.”