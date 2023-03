Cristiano Ronaldo potencia marca Al Nassr: os efeitos de CR7 nas redes sociais do clube

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deportes&Finanzas® (@deporfinanzas)

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr centrou atenções de todo o Mundo, não só no clube como também na Liga Saudita. Muitos países passaram a transmitir jogos, por causa do português, e as redes sociais do Al Nassr registam acessos como nunca antes visto.Segundo os dados recolhidos pelo portal 'DeporFinanzas', o Al Nassr foi o quarto clube com mais interações em todo o Mundo durante o mês de janeiro: 150 milhões. Acima só o Real Madrid, com 209 milhões, o PSG, com 207, e o Barcelona, com 203.No Twitter chegou às 12,5 milhões de interações e está no top 3, atrás do Barcelona e do Galatasaray. No Tik-Tok, 166 milhões viram posts do clube de Riade.Desportivamente o clube também não tem do que se queixar. Ronaldo já marcou 8 golos e o Al Nassr lidera a Liga Saudita.