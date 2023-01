Cristiano Ronaldo: «Primeiro jogo, primeira vitória»

Cristiano Ronaldo estreou-se com vitória pelo Al Nassr (1-0). Nas redes sociais, o futebolista português mostrou-se feliz com o arranque oficial na Arábia Saudita."Primeiro jogo, primeira vitória. Bem jogado malta. Obrigado a todos os fãs pelo apoio incrível", escreveu através das redes sociais o avançado que capitaneou a formação de Riade diante do Al Ettifaq.O triunfo, face ao golo solitário de Talisca, permitiu ao Al Nassr rumar à liderança do campeonato saudita.