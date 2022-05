Cristiano Ronaldo publica foto com Cristianinho e forma física de ambos é destacada

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia no Instagram ao lado do filho Cristianinho, onde ambos aparecem em tronco nu depois de uma sessão de crioterapia, ou seja, recuperação muscular em baixas temperaturas."Hora da recuperação com o meu rapaz", escreve o craque do Manchester United, numa publicação onde várias utilizadores destacaram a boa forma física de ambos.