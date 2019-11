Cristiano Ronaldo reavaliado hoje de manhã

Cristiano Ronaldo pode fazer hoje, frente ao Milan, o jogo 1.000 da carreira profissional mas Maurizio Sarri admitiu ontem que a condição física do português ainda será reavaliada hoje de manhã. "Não tem nada de grave, só uma pequena dor num joelho", adiantou no entanto o técnico da Juventus, deixando entender que CR7 estará como habitualmente no ataque. De Ligt também deverá estar apto, tal como Bonucci, apesar de algumas queixas.