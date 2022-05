Cristiano Ronaldo recebe prémio de melhor jogador do mês do Manchester United

Cristiano Ronaldo recebeu esta quinta-feira o prémio de Melhor Jogador do Mês do Manchester United, referente a abril, e recorreu às redes sociais para agradecer a votação dos adeptos dos red devils bem como aos seus companheiros de equipa.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"Obrigado a todos os adeptos que votaram em mim e aos meus companheiros por me terem ajudado a vencer novamente este troféu. Estou sempre orgulhoso por representar este clube e é muito gratificante ser reconhecido pela comunidade do Manchester United", escreveu através da página oficial do Instagram.Recorde-se que o avançado português apontou, no último mês, um hattrick frente ao Norwich, tendo ainda marcado diante de Arsenal e Chelsea.