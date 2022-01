Cristiano Ronaldo reconhece: «Não estou feliz com o que temos feito no Manchester United»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Foi com uma longa mensagem e uma fotografia com a família nas redes sociais que Cristiano Ronaldo se despediu de 2021 e apontou aos objetivos do novo ano que hoje começa. O internacional português elencou as conquistas alcançadas no ano passado e sublinhou que ninguém está satisfeito com o que se tem feito no Manchester United."2021 chega ao fim e ficou longe de ser um ano fácil, apesar dos 47 golos que marquei nas várias competições. Dois clubes diferentes e cinco treinadores diferentes. Uma fase final do Euro disputada com a minha Seleção e uma qualificação para o Mundial pendente para 2022. Na Juventus, fiquei orgulhoso de ganhar a Taça de Itália, a Supertaça e de me tornar o melhor marcador da Serie A. Em Portugal, tornei-me o melhor marcador europeu, que foi um dos pontos altos do meu ano. E, claro, o meu regresso a Old Trafford vai ser sempre um dos momentos mais icónicos da minha carreira", começa por apontar.E prossegue: "Mas não estou feliz com o que temos feito no Manchester United. Nenhum de nós está feliz, tenho a certeza disso. Sabemos que temos de trabalhar mais, jogar melhor e corresponder melhor do que o que temos correspondido até agora. Vamos fazer deste novo ano um ponto de viragem na época! Vamos abraçar 2022 com espírito maior e uma mentalidade forte. Vamos colocar este clube onde ele merece estar! Junte-se a nós, contamos com todos vocês! Feliz ano novo!"