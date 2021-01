Cristiano Ronaldo recusa proposta milionária para ser a cara do turismo na Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo terá recusado, segundo o jornal 'The Telegraph', uma proposta milionária das autoridades de turismo da Arábia Saudita.





A ideia era o internacional português da Juventus ser a imagem de uma campanha promocional que visa impulsionar o turismo no país, tornando-o atrativo como destino de férias. O jogador receberia cerca 6 milhões de euros por época.A campanha vai começar em fevereiro, com anúncios em várias cadeias de televisão, incluindo os canais de desporto britânicos. A mensagem é "bem-vindos à Arábia".O jornal explica também que Lionel Messi, eterno rival do português, recebeu uma proposta do género, só não se sabe se os valores foram semelhantes aos oferecidos a Cristiano Ronaldo.Sublinha a publicação que aceitar uma proposta do governo saudita poderia manchar a imagem dos dois jogadores, pois estariam a dar o seu apoio a um regime que está a ser acusado de violações dos direitos humanos.