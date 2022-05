Cristiano Ronaldo: «Sempre bom estar com os meus irmãos!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo partilhou esta segunda-feira, nas redes sociais, uma fotografia em Lisboa lado a lado com dois dos seus melhores amigos, que partilharam balneário com o craque no Sporting: José Semedo e Miguel Paixão."Sempre bom estar com meus irmãos!", escreveu o internacional português.Recorde-se que o Manchester United, onde atua CR7, só volta a entrar em campo no dia 22 de maio frente ao Crystal Palace, o último jogo oficial da temporada para os red devils.