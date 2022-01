Cristiano Ronaldo: «Seria muito triste se não conseguíssemos jogar no Mundial»

Cristiano Ronaldo concedeu esta quinta-feira uma entrevista exclusiva à Sport TV, onde o avançado internacional português mostrou-se confiante de que Portugal estará presente no Mundial do Qatar, assumindo que um possível não apuramento para o Campeonato do Mundo seria algo "muito triste".





"Seria muito triste se não conseguíssemos alcançar o nosso objetivo que é jogar no Mundial. Mas eu ainda acredito que vamos estar no Mundial. No futebol e na vida passamos por momentos difíceis, mas aquilo que tem de prevalecer é que se cairmos temos de ter a capacidade para nos levantarmos. E eu acredito que Portugal vai jogar o Mundial. Sabemos que temos uma ou duas batalhas difíceis, primeiro temos o jogo contra a Turquia e se ganharmos com a Itália, se a Itália também ganhar. Eu acredito. Vamos ver. Em março estaremos preparados. Vai ser uma batalha, vai ser bom para os fãs do futebol. E a vida é assim, não há cenário perfeito na vida. Temos de encarar as coisas como são e enfrentá-las. Há tempo. Até lá há que desfrutar do momento, da vida, dos próximos jogos, as competições que temos e quando chegarmos a março estaremos preparados", começou por dizer o experiente avançado do Manchester United.Fisicamente, Cristiano Ronaldo diz sentir-se como se tivesse 30 anos e só não recua mais na idade porque... poderia ser uma exagero se o fizesse. "Geneticamente sinto-me como se tivesse - não vou dizer 25 porque senão estava a exagerar - uns 30 anos. Acho que também faço por isso. Trato-me bastante, cuido bastante do meu corpo e da minha mente. Mas eu acho que se há uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é que depois dos 33 [anos] o corpo vai continuar a respeitar quando tu precisares dele, mas a batalha mais dura, na minha opinião, é mentalmente", concluiu.