Cristiano Ronaldo: um 2021 de recordes rumo ao recorde... de Bolas de Ouro

Os recordes mais recentes de Cristiano Ronaldo sucedem-se quase ao ritmo de um por jogo. Aos 36 anos, o capitão da Seleção Nacional não dá mostras de abrandar e continua a bater registos tremendos a nível mundial. A cerimónia da Bola de Ouro está agendada para 29 de novembro e CR7 está, uma vez mais, no lote de 30 escolhidos. Esta quinta-feira, tanto Jorge Mendes como Alex Ferguson salientaram essa capacidade do avançado em bater marcas de relevo. Os números falam por si.





Mesmo que a nível coletivo o ano não esteja a ser farto - 'apenas' conquistou a Taça de Itália e a Supertaça italiana -, Ronaldo quebrou alguns registos impensáveis. À cabeça, o de melhor marcador da história do futebol, em que os seus 794 golos - por equipas principais de clubes e Seleção A, sendo que a contagem chega aos 800 se incluirmos seleções sub-21, sub-20 e olímpica - constituem novo máximo mundial, à frente de Pelé. Mas também o registo de maior goleador de sempre por seleções, com 115, tendo ultrapassado Ali Daei (109) recentemente.Como se não bastasse, Ronaldo foi ainda o melhor marcador do Euro'2020 (com 5 golos, os mesmos de Patrick Schick) e isolou-se como jogador com mais golos (14) em Europeus - superou Platini, com quem estava empatado desde 2016 -, assim como assistências. Com os três golos ao Luxemburgo, chegou aos 10 hat tricks (incluindo aqui dois póqueres) pela Seleção Nacional, igualmente um recorde mundial.De resto, Ronaldo foi ainda o melhor marcador da Serie A da época passada, com 29 golos, o que lhe permitiu tornar-se no primeiro futebolista a ser máximo goleador em Espanha, Inglaterra e Itália.Números que dão corpo à candidatura de Cristiano Ronaldo à sua sexta Bola de Ouro, o que, a acontecer, seria também... um recorde mundial, este partilhado com Messi.