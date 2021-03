«Cristiano Ronaldo vai ficar na Juventus, a menos que algo estranho aconteça»

A especulação em torno da situação de Cristiano Ronaldo na Juventus mantém-se. O internacional português tem mais um ano de contrato com o emblema de Turim, mas a continuidade ainda não está totalmente garantida.





Esta sexta-feira, em entrevista ao 'Tuttosport', um dos guarda-redes da Velha Senhora disse estar confiante de que CR7 irá permanecer no clube e assume que só por "algo estranho" tal não irá suceder."Espero que continue, porque ele tem um grande impacto no clube e na equipa. Tem mais um ano de contrato. Espero e acho que ele vai ficar. Na teoria, ele ficará, a menos que algo estranho aconteça", afirmou Carlo Pinsoglio.O guardião italiano de 31 anos admite o momento delicado da equipa, mas acredita que o grupo será capaz de reagir. "É um momento difícil para nós, precisamos de melhorar, mas há muita negatividade. A Juventus tem o melhor jogador do mundo, alguns jovens jogadores muito empolgantes e é um clube forte", justificou.