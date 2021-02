Cristiano Ronaldo vai ser um dos 10 únicos donos do novo Bugatti que custa 8 milhões de euros

Cristiano Ronaldo acabou de completar 36 anos na semana passada, mas já sabe o que vai receber de prenda no 37º aniversário. O português vai ser uma das únicas 10 pessoas no mundo inteiro que vão receber o novo Bugatti Centodieci, o mais recente e exclusivo modelo da marca de topo do grupo Volkswagen.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bugatti Centodieci (@centodieci_registry)

O super desportivo é a mais recente aquisição de CR7 para a sua vasta coleção de carros. A data de entrega é precisamente daqui a um ano. Para além de Cristiano Ronaldo, a Bugatti apenas vai vender o novo Centodieci a mais nove personalidades em todo o mundo, passando a ser o mais exclusivo dos exclusivos do mundo automóvel. O carro, que terá 1.600 cavalos de potência, vai custar qualquer coisa como 8 milhões de euros. Para atingir uma velocidade de 100 km/h, o Centodieci precisa de apenas 2,4 segundos e chega aos 200 km/h em 6,1 segundos. A sua velocidade máxima é de 310 km/h. Ronaldo até poderia competir com o seu carro com os poderosos Fórmula 1.Este Bugatti servirá de homenagem ao histórico modelo Bugatti EB 110.