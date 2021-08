Cristiano Ronaldo vai tornar-se o primeiro jogador a receber o prémio Paolo Rossi

Cristiano Ronaldo vai ser o primeiro jogador a receber o prémio Paolo Rossi, troféu que distinguirá, a partir de agora, o melhor marcador da Serie A. O anúncio foi feito esta terça-feira pela Associação Italiana de Jogadores (AIC), que afirmou que esta que o início desta 'nova era' não podia ser melhor.





"De facto, era impossível fazer uma melhor estreia que esta, uma vez que tal como ficou declarado no campeonato de 2020/21, a super-estrela portuguesa Cristiano Ronaldo, autor de 29 golos com a camisola da Juvenuts, será o primeiro jogador a ser premiado com o troféu 'Paolo Rossi', iniciativa do quadro da AIC e com consentimento de Federica Cappelletti, mulher do campeão que faleceu em dezembro último", pode ler-se na longa nota publicada hoje pela Associação Italiana de Jogadores.A iniciativa tem como principal objetivo homenagear o herói da Itália no Mundial'82, que terminou com o ex-internacional como o melhor jogador do torneio e com o título a cair para a 'Squadra Azzurra'.