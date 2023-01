Cristiano Ronaldo vende avião privado por motivo de peso

No ano passado surgiram notícias dando conta que Cristiano Ronaldo queria vender o seu avião privado e o jornal espanhol ABC avança agora que o craque português já encontrou um comprador para o Gulfstream G-200 que comprou em 2015, por 20 milhões de euros. Não se sabe, no entanto, quem é o interessado nem quanto está disposto a pagar pela aeronave.O modelo foi fabricado entre 1999 e 2011. Tem capacidade para 10 passageiros, atinge os 900 km/h e tem todo o tipo de luxos a bordo, desde frigorífico, mocroondas, internet, etc.Mas o avião tornou-se pequeno ao longo dos anos, à medida que a família de Ronaldo aumentou. Neste momento o craque tem cinco filhos e se quiser viajar com Georgina, os seguranças e mais algum elemento do seu pessoal, não há lugares para todos.Nos últimos anos o craque português do Al Nassr colocou o aparelho nas mãos de uma empresa que aluga aviões privados a jogadores de futebol e empresários por preços que oscilam entre os 6 e os 10 mil euros por hora.O avançado tem ainda contratada uma tripulação de três capitães e dois auxiliares. Foi a bordo do seu Gulfstream G-200 que viajou com a família para a Arábia Saudita, depois de assinar o maior contrato da história do desporto.