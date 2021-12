«Criticaram Cristiano Ronaldo e agora a Juventus não tem quem eleve a qualidade da equipa»

A Juventus assegurou na quarta-feira, com a vitória por 1-0 sobre o Malmö FF, o primeiro lugar no Grupo H na Liga dos Campeões, mas o percurso da equipa nas competições internas não vem sendo o mais desejado - é atualmente quinta colocada no campeonato italiano, a 11 pontos do líder AC Milan.





Em declarações aos microfones da 'TMW Radio', Daniele Fortunato, antigo médio italiano de Atalanta, Juventus, entre outros emblemas de Itália, assegurou que a Velha Senhora necessita de um jogador que seja capaz de catapultar a qualidade de jogo da equipa, tendo Cristiano Ronaldo sido o último a conseguir fazê-lo de forma consistente."Ultrapassar a fase de grupos nem sempre é muito fácil, lembro-me que com [Antonio] Conte por algumas vezes eles não conseguiram passar [à fase seguinte]. Para mim, a Juventus esteve bem, jogar contra o Chelsea não é fácil. Não os vejo como favoritos [a conquistar o título]", começou por dizer o antigo treinador do Beira-Mar, durante a temporada 2013/14.

"Criticaram alguém como Cristiano Ronaldo e agora não têm quem possa elevar a qualidade e o nível da equipa. Para ganhar, a Juventus precisa de jogar bem e isso nem sempre é possível", acrescentou Daniele Fortunato, assumindo que a Atalanta poderá ser a única equipa que poderá perder pontos das quatro formações que se encontram acima da Juventus na tabela classificativa.

"É pouco provável que alguma das quatro equipas possam cair posições. Eu diria que a Atalanta seria a única que talvez poderá fazê-lo porque é a que está menos distante na tabela e é a que menos está habituada a essas posições", terminou.